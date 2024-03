🎥 Meningen verdeeld: Verdiende Bonsu Baah wel rood voor zijn elleboogstoot?

Bonsu Baah kreeg bij KRC Genk opnieuw een rode kaart onder de neus gestopt. Het is niet de eerste keer dat hij dit meemaakt.

We schrijven de 70ste minuut in het duel tussen Westerlo en KRC Genk. Veel was er tot nu toe niet te beloven in het Kuipje, maar daar komt door de VAR verandering in.

Terwijl iedereen klaarstaat voor een vrije trap van El Khannouss deelt Baah een elleboogstoot uit aan Neustadter. Die gaat gemakkelijk neer, maar de VAR roept scheidsrechter Visser naar het scherm. En Baah krijgt rood.

Op sociale media waren direct heel wat reacties te lezen. Het is een lichte rode kaart, maar het is wel een heel domme actie van Baah. Al wordt ook een vergelijking gemaakt met de fout van Jelle Bataille vanmiddag op Machida.

De beelden kun je hier bekijken:

Dit is een greep uit de reacties:

Een doodschop in Antwerpen gaat vrijuit, maar een streling in Westerlo krijgt rood. Voetbal is theater, en de scheidsrechters de slechte regisseurs.#wesgnk #antusg — Rudy Moenaert (@moenaert) March 17, 2024

Dat Visser nog niet op staande voet is ontslagen is op zich al genoeg bewijs van hoe verschrikkelijk het niveau is in dit apenland #WESGNK — Zijn we weer (@ZijnWW) March 17, 2024

Dat is toch geen rood zeker? #wesgnk — JERRY (@jverhaegen) March 17, 2024

Nooit rood, maar als je weet dat Vissers de ref is, weet je dat je genaaid zult worden. #WESGNK — Zijn we weer (@ZijnWW) March 17, 2024

Is gewoon heel licht rood maar ik heb me ook al vaak gefrustreerden dergelijke rode kaarten voor @kaagent

Dus hier is Visser wel consequent #wesgnk — Kjell Theunis (@KjellTheunis) March 17, 2024

Dom, dom, dom.

Zeer licht rood.

Maar je mag Visser die kans niet geven om je te kloten. #krcgenk #wesgnk — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) March 17, 2024

Bonsu Baah die liever rode kaart dan goaltjes meepikt, lekker bezig man #wesgnk — Jonas Thumas (@jonas_thumas) March 17, 2024