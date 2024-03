Waarom speelt Nusa zo weinig bij Club Brugge? Deila zet criticasters op hun plaats

Antonio Nusa leek dit seizoen eindelijk vertrokken bij Club Brugge. Maar het Noorse goudhaantje speelde nog bijna geen enkele volledige wedstrijd dit seizoen.

Door het vertrek van Noa Lang kreeg Antonio Nusa zijn kans op de linkerflank. De Noor van nog altijd maar 18 jaar scoorde Europees tegen Akureyri en in de competitie was hij tegen RWDM en Charleroi goed voor een goal en een assist.

Nusa maakte ook nog indruk bij Noorwegen, maar viel daarna uit met een rugblessure. Hij scoorde nog tegen Westerlo en Bodo/Glimmt en gaf een assist tegen Cercle Brugge, maar daar bleef het ook bij.

Kritiek op Nusa en Zinckernagel

De Deen Philip Zinckernagel kreeg meestal de voorkeur op Nusa, tot ongenoegen van het Brugse publiek. Ronny Deila begrijpt het allemaal niet. "Hoe kan ik Nusa nu opstellen? Hij is nooit blessurevrij. Nooit."

"Je mag gerust iets zeggen over mij, maar het moet wel kloppen, hé. Wie in godsnaam zou Nusa nu niet willen opstellen? We hebben hem moeten beschermen. Hij werd bijna verkocht voor 37 miljoen euro. Dan heb ik toch iets juist gedaan met hem?"

Of Nusa straks tegen STVV aan de aftrap komt, is nog niet zeker. De Noor viel donderdag tegen Molde maar tien minuten in, nadat hij tegen Racing Genk, de heenwedstrijd tegen Molde en OH Leuven niet in actie kwam.