Dimitri de Condé reageert op salonremise tijdens Westerlo-Genk en waarschuwt andere clubs in Champions' Play-offs

KRC Genk heeft zich zondag geplaatst voor de Champions' Play-offs. Maar vooral de manier waarop de wedstrijd eindigde is voer voor discussie.

KRC Genk kon door het gelijkspel in Westerlo zo toch zijn doel van dit seizoen behalen. Dit na net naast de titel te grijpen afgelopen seizoen, een slechte Europese campagne in de Conference League, en een bekeruitschakeling tegen KV Oostende.

Technisch directeur Dimitri de Condé was dan ook erg tevreden. "Er zat duidelijk veel druk op deze wedstrijd, ik vond ons te verkrampt voetballen", begon hij bij Het Belang van Limburg. "Anderzijds vond ik het heel knap hoe we met tien tegen elf nog een achterstand hebben goedgemaakt. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan. Het is al zo vaak nét niet geweest, nu was het nét wel."

Over de salonremise wou hij ook nog wat kwijt. "Natuurlijk vind je dat niet geweldig als voetballiefhebber. Anderzijds: wat kan je ons in deze verwijten? Al een heel seizoen noemt iedereen ons te naïef en niet zakelijk genoeg. Wat hadden we hier dan anders moeten doen?"

"Ik heb dit seizoen trouwens al veel straffere dingen gezien, we werden uitgeschakeld in de Conference League omdat de bal in Ferencvaros-Fiorentina na de 1-1 ook twintig minuten lang alleen maar werd rondgespeeld."

Hij waarschuwt ook nog even de andere clubs in de Champions' Play-offs. "Ons doel is seizoen niet bereikt door de Champions' Play-offs te halen. Dit mag geen eindpunt zijn, wel een nieuw begin", vertelde de Condé.

"We moeten er alles aan doen om een tandje bij te steken in de play-offs. Er moet een bepaalde last van de schouders zijn gevallen, dat moet helpen om opnieuw ons beste voetbal te tonen. Zelfs al sukkelen we vooral in het offensief compartiment met blessures. We hebben nog veel kwaliteit over en er kloppen enkele jongeren op de deur. Wij zullen zeker met ambitie aan de play-offs beginnen."