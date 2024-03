Heeft iemand te veel gezegd? 'Klopp neemt rust, maar... heeft akkoord met nieuwe werkgever én weet wanneer hij er zal starten'

Jürgen Klopp neemt op het einde van het seizoen afscheid van Liverpool FC. De Duitse coach gaat zoals eerder al aangegeven een seizoen rust nemen. Maar hij kan zich wel al voorbereiden op zijn volgende uitdaging.

Jürgen Klopp liet enkele weken geleden al weten dat hij na het seizoen stopt als coach van Liverpool FC. Niet omdat hij uitgekeken is op Anfield Road, maar wel omdat hij nood heeft aan rust na enkele slopende seizoenen.



En het zal ook bij een sabbatjaar blijven. BILD weet namelijk dat Klopp na zijn rustperiode aan de slag zal gaan als bondscoach van Duitsland. Meer zelfs: de Duitse voetbalbond heeft hiervoor een traject uitgestippeld.





Het contract van Julian Nagelsmann loopt na het EK in eigen land af. De kans dat er een contractverlenging komt - we zien Die Mannschaft niet meteen Europees kampioen worden - is zo goed als onbestaande. En dat is komt de Duitse voetbalbond goed uit.



Het is namelijk de bedoeling dat Sandro Wagner het roer voor een jaar zal overnemen. De huidige assistent-bondscoach moet dat doen tot... maart 2025. Dan maakt Klopp namelijk zijn intrede bij de nationale selectie. En ook die datum is niet toevallig gekozen.

Wordt Jürgen Klopp de nieuwe bondscoach van Duitsland?

In maart 2025 begint immers de kwalificatiecampagne voor het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dat wereldkampioenschap moet de start zijn van een nieuwe succesvolle Mannschaft. Met Klopp aan het roer...