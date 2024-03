Ronny Deila buiten: Club Brugge heeft gepolst bij zeer opvallende naam om over te nemen

Het ontslag van Ronny Deila ligt op tafel bij Club Brugge. Blauw-zwart zou nu ook gepolst hebben bij... Karel Geraerts.

Club Brugge verloor zondag met 2-1 van STVV. Na deze nederlaag werd coach Ronny Deila ontslagen.

Zo zal Deila dus niet meer op de bank zitten tijdens de play-offs. Nu moet Club Brugge vol op zoek naar een nieuwe coach.

Karel Geraerts binnenkort terug in België aan de slag?

Nu zou Club Brugge bij Karel Geraerts gepolst hebben om te zien of hij volgend seizoen coach wil worden van blauw-zwart. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant staat Geraerts niet te springen om aan de slag te gaan bij Club. Hij is populair bij Schalke 04 waar hij momenteel coach is en zou in geval van behoud misschien nog wel langer in Duitsland willen blijven.

Afgelopen zomer was Geraerts ook al een optie, maar toen koos Club voor Deila. Dat kan ook meespelen in de beslissing van Geraerts nu. Wordt ongetwijfeld vervolgd...