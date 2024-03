Gentse adviseur gaat over de rooie bij het zien van één bepaalde fase in Westerlo-Genk: "Als je één iemand moet schorsen..."

De slotfase in Westerlo-Genk blijft de gemoederen verhitten. Maandag was Gunther Schepens, adviseur van KAA Gent, te gast in Extra Time. En hij liep witheet aan toen hij nog eens de fase zag waarbij Westerlo de bal gewoon terug gaf.

Schepens wil ook niet heiliger dan de paus zijn en weet dat nog ploegen het hadden uitgespeeld. "Op het moment dat Genk 1-1 maakt, weet je dat de match afgelopen is. Maar je kan het wel op een andere manier doen", klonk het bij de ex-speler van Gent. Maar er zijn limieten. Zo was er de fase waarbij Westerlo-aanvaller Madsen de bal gewoon terug gaf aan Genk-verdediger Kayembe. "Als je één iemand moet schorsen, is het Madsen toch. De actie die hij doet, is schandalig. Madsen kan naar doel trappen, maar geeft de bal gewoon terug." Er werd zelfs gelachen op het veld, want de twee bespraken het eerst om doelman Vandevoordt wat angst aan te jagen. "Kayembe en Madsen spreken eerst tegen elkaar over hun een-tweetje. Dat kan toch niet? Dat je niet meer voetbalt, oké. Maar dit is erover. Als hij gewoon naar doel trapt, rolt hij binnen."