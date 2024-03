Hoe belangrijk is Muslic voor Cercle Brugge? Van der Bruggen onthult zijn grote geheim

Sinds Miron Muslic hoofdcoach werd van Cercle Brugge bracht hij de Vereniging naar ongekende hoogtes. Wat is het geheim van de Oostenrijker?

Half september vorig jaar nam Miron Muslic als assistent over van zijn landgenoot Dominik Thalhammer. De ploeg stond toen op de voorlaatste plaats, maar Muslic loodste de ploeg wel nog naar de achtste plaats.

Dit seizoen begon nog wat minder met 3 op 9, maar daarna werd de opmars naar de top zes ingezet. Het werd nog spannend, maar op de laatste speeldag stelde Cercle Brugge de Champions' Play-offs toch veilig.

Wat is het geheim van Muslic?

Hoe heeft de Oostenrijker de Vereniging zo naar de top gestuwd op korte tijd? "Zijn impact is niet te onderschatten", zei Hannes Van Der Bruggen ons na de wedstrijd tegen RWDM.

"Wij hebben een goede ploeg, maar door de structuur die hij er in brengt, kent iedereen zijn taak. Daardoor kan iedereen wel uitblinken en opvallen. Denkey is topschutter met 23 goals en we hebben ook een solide verdediging."

"Spelers hebben individuele kwaliteiten en het is belangrijk om die binnen een structuur zo goed mogelijk te gebruiken. Als je die structuur geeft aan een ploeg, dan kunnen spelers beter overkomen dan ze zijn. Ook al klinkt dat wat onrespectvol."