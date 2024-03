Riemer gaf fans wat ze wilden en... wordt er nu op afgerekend: "Waren jullie daar niet om aan het vragen?"

Anderlecht speelde zaterdag door omstandigheden met een experimenteel elftal. Dat liep faliekant af voor de Brusselaars. Achteraf moest Brian Riemer zich verdedigen voor keuzes. Keuzes die hem al weken waren gevraagd om eens te proberen.

Misschien heeft u het gemist, maar Riemer kreeg op elke persconferentie de laatste weken de vraag wanneer hij Dolberg en Vazquez eens samen aan de aftrap zou brengen. Voor veel waarnemers en journalisten leek dat een garantie op nog meer spektakel.

Riemer hield de boot af omdat hij niet zeker was dat het zou werken. Maar hij verwees wel niet naar al die vragen omtrent het duo. "Het is mijn schuld. Ik heb ze samen op het veld gezet en het werkte niet. Nochtans hadden we er veel op getraind. Maar het is terug naar het tekenbord om te zien of we dit nog als plan B kunnen gebruiken", aldus de Deen.

21.000 coaches

Ook zijn spelers waren er duidelijk over. "Jullie hebben dit toch gevraagd", kaatste Théo Leoni de bal terug, terwijl de persverantwoordelijke goedkeurend stond te knikken. "Ik zag dat de fans dat ook wilden."

"We moeten naar niemand met de vinger wijzen. Elke wedstrijd zitten er hier ook 21.000 coaches in de tribunes, maar er is er maar één die de keuzes moet maken. Vandaag was het dan wel niet goed, maar we hebben het geprobeerd."

Ook Delaney wou de aanvallers niet de schuld geven. "We moeten niet naar individuen of de tactiek wijzen. De coach wou het eens proberen en ja... we zullen er nog meer op moeten trainen zeker?"