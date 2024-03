Club Brugge-speler laat zich uit over ontslag Ronny Deila: "Het is een bijzondere situatie"

Ronny Deila werd maandag ontslagen bij Club Brugge. Opmerkelijk was wel dat de band tussen hem en de spelers nog heel goed leek te zijn.

Maandag heeft Club Brugge besloten om Ronny Deila te ontslaan vanwege de teleurstellende resultaten. De club is van mening dat er met de huidige kern meer kan gedaan worden.

Hugo Vetlesen liet zich uit over het ontslag van zijn coach. "Het is een bijzondere situatie, dat zal ik niet verbergen. We hebben heel wat uren samen gespendeerd en als ik straks terug in België ben, zal hij er niet zijn. Dat is speciaal", vertelde hij bij Noorse media volgens HLN.

"Maar voetbal is een cynische wereld waarin je niet veel tijd krijgt en helaas is Ronny moeten vertrekken", gaat Vetlesen verder. "Bij een club als Club Brugge is er altijd druk."

"Er is de laatste weken en maanden véél media-aandacht geweest, maar Ronny en wij als spelers hebben daar geen last van gehad. We zijn altijd professioneel gebleven en gefocust op wat we moesten doen. Het is jammer voor Ronny, maar ik ben er zeker van dat hij hongerig genoeg is om snel een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich te tonen", besluit hij.

Club Brugge heeft voorlopig Nick Hayen aangesteld als coach. Hij was eerder actief als coach bij Club NXT.