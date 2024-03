Vanhaezebrouck niet op de bank bij eerste play-offmatch van KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck kent zijn straf in de zaak van scheidsrechter Wesli De Cremer. Hij wordt voor één speeldag effectief geschorst.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal van de KBVB heeft Hein Vanhaezebrouck twee wedstrijden schorsing opgelegd, waarvan één met uitstel, en 1.500 euro boete, voor uitspraken over scheidsrechter Wesli De Cremer.

Vanhaezebrouck had na de wedstrijd op Standard gezegd dat De Cremer niet klaar was om dat soort wedstrijden in goede banen te leiden. De ref floot onder andere een rode kaart voor Nurio Fortuna en er was ook een penaltyfase waar heel veel discussie over was.

Vanhaezebrouck bedoelde met zijn uitspraak dat De Cremer onvoldoende ervaring had voor dit soort wedstrijden, zo legde hij dinsdag uit tijdens de zitting.

“Het is subjectief, maar wat mij betreft kan het niet in ons voetbal. Het heeft zeker invloed op de jeugd en lagere reeksen, ook in de zoektocht naar nieuwe scheidsrechters”, zei De Cremer, die aangaf dat hij zich beledigd voelde, erover.

Het Disciplinair Comité vindt dat trainers hun frustraties na verloop van tijd op een gepaste wijze moeten ventileren en zeker niet in het openbaar. De trainer van KAA Gent gaf tijdens de zitting al aan dat hij de opgelegde sanctie zou aanvaarden.

Vanhaezebrouck mist door deze schorsing de eerste wedstrijd van KAA Gent in de Europe Play-offs. Dan treft KAA Gent... Standard.