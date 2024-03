CIES onderzoekt: Club Brugge absolute hofleverancier, ook Genk, Anderlecht en Union mogen zich in de handen wrijven

Het CIES komt wekelijks met mooie en interessante rapporten. Deze keer hebben ze de marktwaardes van de spelers buiten de vijf grootste competities bekeken. En daarbij komen dus ook de Belgen in het vizier.

Als we het in het algemeen bekijken, dan zijn volgens het CIES de absolute topspelers qua marktwaardes vooral in de Portugees sprekende delen van de wereld te vinden. Antonio Silva van SL Benfica staat met een marktwaarde van maar liefst 114,7 miljoen euro helemaal bovenaan.

Op twee staat met Joao Neves (95,5 miljoen euro) nog een speler van Benfica, verder staan ook Inacio (Sporting), Felipe (Palmeiras) en Diomandé (Sporting) nog drie spelers uit Portugees sprekende delen van de wereld.

Club Brugge hofleverancier in België

Portugal en Brazilië maken dus de dienst uit, met verder ook nog drie spelers van Ajax, eentje van Porto en een derde van SL Benfica in de top-10. Op naar de Belgische competitie dan, waar Antonio Nusa van Club Brugge met 28,5 miljoen op kop staat.

Club Brugge is de hofleverancier in de top-10, met Skov Olsen op twee, Vetlesen op vijf, Thiago op zes, Spileers op negen en De Cuyper op tien. Dat zijn niet minder dan zes van de tien.

Ook Genk (El Khannouss en Vandevoordt), Union SG (Amoura) en Anderlecht (Stroeykens) wisten zich in de top-10 te werken qua marktwaardes.