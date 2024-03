Filip Joos maakt bocht van 180 graden in zaak Westerlo - KRC Genk

De wedstrijd tussen Westerlo en KRC Genk zindert al een hele week na. Zeker de laatste vijf minuten maakten een diepe indruk op alles en iedereen. Westerlo-coach Rik De Mil werd ontslagen, Wouter Vrancken mocht aanblijven bij Genk. Filip Joos trok ten strijde, maar heeft nu een heel andere mening.

Dinsdag was Filip Joos in 90 Minutes nog zeer formeel: "Ik denk in elk geval dat over de positie van Vrancken op dit moment gedebatteerd wordt bij Genk. Wat gebeurde komt ook van Genk én Vrancken. Aanbieden is even erg als accepteren."

"Ik klasseer dit onder matchfixing, wat is het anders? Het was omkoperij zonder geld, en ze hebben een derde ploeg mogelijks benadeeld", was hij zeer duidelijk. Een paar dagen later komt hij na een lange babbel met Wouter Vrancken over de telefoon tot een andere mening.

"Ik heb intussen met Vrancken contact opgenomen, een lang en moeilijk gesprek gevoerd, en ik geloof in zijn onschuld", aldus Joos nu bij Sporza.

Wouter Vrancken onschuldig volgens Filip Joos

"Hoe die vreselijke vijf minuten zich dan precies ontwikkeld hebben, zal een open vraag blijven. Dat ze stuitend zijn, lijdt geen twijfel. Maar het valt niet uit te sluiten dat het stoemelings gebeurde, zonder expliciete aansporing van beide banken."

Ten laatste aankomend weekend moet de bondsprocureur een eventuele vordering instellen tegen Westerlo en/of KRC Genk. Een berisping, boete of puntenaftrek behoren tot de mogelijke sancties.