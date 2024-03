Geloof in de titel is groot bij supporters Anderlecht en dat heeft enorme gevolgen richting de Champions' Play-off

RSC Anderlecht zit opnieuw in de lift. Ze eindigden de reguliere competitie op de tweede plaats en mogen zo eindelijk nog eens meespelen in de Champions' Play-off. En ook de supporters beginnen er opnieuw volop in te geloven.

De wedstrijden van RSC Anderlecht in de Champions' Play-off zou wel eens voor een echte heksenketel kunnen gaan zorgen. Bij paars-wit geloven ze namelijk voor het eerst in jaren dat ze echt kunnen meespelen om de prijzen.

De kloof met leider Union SG is bij de start van de play-offs amper drie punten - al moet paars-wit wel vier punten inlopen als het de titel wil halen door de halvering van de punten. Maar toch: in vergelijking met de vorige jaren is het een reuzenstap vooruit.

De abonnees hebben hun wedstrijden in de Champions' Play-off al verzekerd, want die play-offs zaten sowieso in de abonnementen verrekend voor de start van het seizoen. Er werden ook een aantal play-off packs aangeboden en daar gingen de fans gretig op in.

Play-off packs in enkele uren allemaal de deur uit

“Woensdag om 10u werd de verkoop van de play-off packs en de individuele wedstrijdtickets gelanceerd. Enkele uren later waren die haast allemaal de deur uit", is persverantwoordelijke Mathias Declercq zeer duidelijk in Het Laatste Nieuws.

De fans hapten massaal toe, vrije ticketverkoop zal voor de matchen tegen Union SG en Club Brugge niet mogelijk zijn. Enkel voor de wedstrijden tegen Antwerp, Cercle en Genk zijn nog tickets beschikbaar.