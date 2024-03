Ook Lawrence Visser door het slijk gehaald omwille van slotfase in Westerlo - Genk

Over de laatste minuten van Westerlo - KRC Genk is al heel wat inkt gevloeid. En ook over scheidsrechter van dienst Lawrence Visser werd heel wat gedebatteerd. Had die niet meer moeten doen om de wedstrijd te beschermen?

In de laatste vijf minuten tussen Westerlo en KRC Genk werd simpelweg niet meer gevoetbald. Scheidsrechter Lawrence Visser stond erbij en keek ernaar. Alsof hij geen enkele impact kon hebben op de westrijd.

De analisten denken daar echter anders over. "Hij staat er om dit niet te laten gebeuren. Het gaat over de ethiek van het voetbal, die moet je als scheidsrechter altijd bewaken", aldus Filip Joos over Lawrence Visser in 90 Minutes.

"Wat hij moest doen? Hij moest in ieder geval iets doen. Alles anders dan wat hij nu deed. Hij valt zo graag op en nu ineens niets ... De geest van de wet, Lawrence. Please, voor één keer. Ik had iets gedaan als ref", aldus Joos.

Karakter tonen was voor een keertje mogelijk volgens Joos

In Extra Time had hij een dag eerder ook al aangegeven dat hij eventueel tot middernacht had laten doorspelen als het nodig was. In de podcast ging hij dus verder: "Ze kunnen dat karakter niet meer tonen, zeggen ze altijd. Nu kregen ze eens een kans en wat doet hij? Hij ginnegapt mee."

"Kayembé rood geven, daar zou je het toch mee eens geweest zijn? Ik vond dat minder rood dan wat Bataille deed", kon er een lachje af.