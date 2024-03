Volgens clubicoon staat degradatie van 'zijn ploeg' al zo goed als vast

Weinig mensen die eraan twijfelen dat RWDM na één seizoen in de hoogste klasse straks een ticketje retour naar de Challenger Pro League krijgt. Ook clubicoon Thierry Dailly, die door eigenaar John Textor aan de kant geschoven werd, niet.

RWDM pakte op de laatste speeldag de rode lantaarn over van KV Kortrijk. Een scenario dat veel waarnemers al maanden hadden voorspeld nadat Textor tijdens de winter nog een buslading huurlingen liet overkomen.

Dailly weet dat daar de oorzaak van het probleem ligt. "De supporters, waaronder ikzelf, kunnen zich niet meer identificeren met de ploeg, want spelers komen uit alle hoeken van de wereld", klinkt het in HLN.

"Heel wat jongens hebben kwaliteiten, maar ze hebben te weinig affiniteit met het Belgische voetbal. Hopelijk kunnen ze in de nacompetitie met het behoud als inzet verrassen in positieve zin. Dat zal echt wel nodig zijn als ze ook volgend seizoen op het hoogste niveau willen actief zijn."

Dailly vreest echter ook dat het straks verkeerd zal aflopen in de play-downs. "Als je mijn pronostiek vraagt, dan staat het vast dat Sporting Charleroi wegens zijn voorsprong zich rechtstreeks zal handhaven in 1A."

"KV Kortrijk, dat in een goede flow zit na onder meer zeges tegen RWDM en Anderlecht gaat wellicht tegen de winnaar van de promotion play-offs in 1B spelen. Inderdaad, met pijn in het hart zie ik RWDM degraderen en ook Eupen zal er wellicht niet aan ontsnappen."