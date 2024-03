Duels tegen Ierland en Engeland cruciaal voor terugkeer van... Toby Alderweireld bij Rode Duivels

De Rode Duivels spelen deze interlandbreak tegen Ierland en Engeland. Deze twee matchen moeten heel wat duidelijkheid brengen richting het EK in Duitsland.

Bondscoach Domenico Tedesco staat met de Rode Duivels voor twee belangrijke wedstrijden. Ook al zijn het oefenmatchen, de duels tegen Ierland en Engeland worden cruciaal richting de EK-selectie.

De voorbije maanden werd al stevig gedebatteerd over een mogelijke terugkeer van Axel Witsel en Toby Alderweireld. Analist Philippe Albert spreekt in La Capitale klare taal over een comeback voor het tweetal.

Voor Witsel zijn er volgens Albert helemaal geen kansen meer dat hij nog voor de Rode Duivels zal spelen, maar Toby Alderweireld zou best wel de EK-selectie kunnen halen.

Alderweireld naast Vertonghen op het EK

“Ten eerste omdat hij zelf de deur niet helemaal dicht deed en ten tweede kan Vertonghen door de vele wedstrijden mogelijk geblesseerd geraken”, klinkt het.

En om die afwezigheid op te vangen wordt er best naar Alderweireld gekeken. Maar volgens Albert kan er ook nog een ander scenario op tafel gelegd worden, waarbij Alderweireld naast Vertonghen op het EK staat.

“Voor het geval Faes, Debast of De Winter de bondscoach tijdens de twee komende voorbereidingswedstrijden niet tevreden kunnen stellen. Ik zeg niet dat we Alderweireld moeten terugroepen, maar het is een oplossing die de coach zeker in gedachten zal houden.”