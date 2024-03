Meunier komt met straffe taal over terugkeer van Alderweireld bij Rode Duivels

De voorbije dagen was enorm veel te doen over de terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. Maar er liggen nog enkele andere opvallende namen op tafel.

De spanningen tussen de Rode Duivels en mannen als Thibaut Courtois en Axel Witsel blijven een rode draad zijn in de gesprekken over de nationale ploeg. Thomas Meunier wil er niet al te veel woorden aan vuil maken.

“Ik was er niet bij. Ik kan er niet veel over vertellen, om eerlijk te zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Hij heeft wel lovende woorden voor de houding van bondscoach Domenico Tedesco in dergelijke dossiers.

Toby Alderweireld naar Euro 2024?

“De positie van de bondscoach is duidelijk. En hij keert niet op zijn standpunt terug - chapeau. Het zou wel jammer zijn dat het zo moet eindigen, zowel voor Thibaut als voor ons.”

Over een mogelijke terugkeer van Courtois is Meunier alvast duidelijk. “Nogmaals: ik zat op dat moment niet in de kleedkamer. Het is iets tussen Thibaut en de coach, maar voor mij persoonlijk is er geen deur gesloten.”

En dan heb je nog de categorie van mannen die hun afscheid aankondigden, maar een tripje naar het EK in Duitsland wel nog helemaal zien zitten.

“Wat de spelers willen, is niet relevant - het is de coach die knopen zal doorhakken. Als hij bijvoorbeeld Toby Alderweireld wil meenemen naar Duitsland, dan kan dat, hé. Maar moet je een stap terugzetten als je eigenlijk al je afscheid aangekondigd hebt?”