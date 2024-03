🎥 'Waarzegger' voorspelt de Champions' Play-off aan Debast, Denkey, Puertas, Butez & co

De Champions' Play-off lijken dit seizoen bijzonder onvoorspelbaar te gaan worden. Union SG ligt in polepositie, met RSC Anderlecht als dichtste achtervolger. Diverse toppers gingen maar eens bij de waarzegger.

Topspelers uit de ploegen die mee zullen doen aan de Champions' Play-off werden naar een waarzegger gebracht. Dat is alvast de insteek van een leuk filmpje, dat gemaakt werd door Eleven Sports in samenwerking met rechtenhouder DAZN.

Cameron Puertas wordt grootse dingen voorspeld, terwijl Zeno Debast naast Jan Vertonghen ook in de play-offs zal knallen. "Ik speel altijd graag aan de zijde van Jan Vertonghen", was die tevreden met de voorspellingen van de 'waarzegger'.

Onvoorspelbare situatie in de Champions' Play-off

Jean Butez wordt dan weer de doelman van het jaar volgens de waarzegger, terwijl ook Kevin Denkey (topschutter), De Cuyper van Club Brugge en Bilal El Khannouss de revue passeerden. En dan is er nog dé hamvraag natuurlijk.

🔮 | Niet alles is voorspelbaar. 🤷‍♂️💭



Maak het bij ons met je eigen ogen mee. 👀🍿 pic.twitter.com/NqkAah0LmY — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 25, 2024

Wie wordt dit seizoen kampioen? Daarop had de waarzegger geen antwoord. Niet alles is voorspelbaar, is dan ook het mantra.

Rest de vraag: wie wordt volgens jullie kampioen? Laat het ons weten in onze poll, want ook in 2024 telt jouw mening.