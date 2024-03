Nog niet lang geleden zo veel te doen om de aanvoerdersband bij de Rode Duivels, en nu... "Het was vooral symbolisch"

De Rode Duivels speelden zaterdag 0-0 gelijk tegen Ierland. Er was voordien al veel te doen over de kapiteinsband. Uiteindelijk droegen twee spelers hem.

Youri Tielemans mocht als trotse kapitein beginnen aan de wedstrijd. Tijdens de rust werd hij vervangen door Thomas Meunier die dan ook de band aantrok.

Hij was er blij mee, al was het eerder een symbolische move van Tedesco. "Ja, het was vooral symbolisch. Ik was de oudste op het veld. Maar het was wel leuk."

Aan de aanvoerdersband heeft Meunier nog goede herinneringen. "De laatste keer dat ik kapitein was? Dat moet tijdens KV Mechelen-Club Brugge geweest zijn, we wonnen toen 4-1. Ik heb dus wel goede statistieken als aanvoerder (lacht)."

In het vervolg laat hij de taak wel liever over aan iemand anders. "Ik ben over het algemeen geen leider. Ik ben eerder een goede volger. Ik ben een soldaat, geen sergeant."

Amadou Onana als centrale verdediger

Maar de kapiteinsband was niet het enige waar Tedesco mee experimenteerde. Amadou Onana kwam op het veld als centrale verdediger. Hij kwam naast Wout Faes te staan.

"Ik denk dat de trainer vooral wil zien welke mogelijkheden hij nog heeft als er iets gebeurt tijdens de wedstrijd", vertelde Faes.

"Misschien bij een rode kaart. Hij heeft het profiel er wel voor en ik heb zo veel mogelijk met hem proberen te praten. Die 20 minuten verliepen wel vlot."