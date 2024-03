Dé te kloppen ploeg? KV Mechelen-spelers spreken zich duidelijk uit over ambities Europe Play-offs en hun favorietenrol

Nu de interlands achter de rug zijn, is het stilaan tijd voor de play-offs. Voor KV Mechelen zal het weer de Europe Play-offs worden. Het heeft daar nog best grote ambities in. Ook voor een favorietenrol deinst het niet helemaal terug, al is er op dat vlak toch ook enig realisme.

Wellicht goed dat KVM na die ontgoocheling vanwege het missen van de top 6 toch twee weken zonder match heeft. "Niet evident om ons weer op te laden? Het zal toch moeten. Europees voetbal kan nog. We moeten weer werken naar de eerste wedstrijd van de Europe Play-offs", weet Gaëtan Coucke ons te vertellen.

Winst in Europe Play-offs ambitie KVM

"We moeten proberen die play-off te winnen. Als je net de Champions Play-offs mist, moet je proberen om de Europe Play-offs te winnen. Ik denk dat niemand dat niet zou durven uitspreken. Dat is zeker de ambitie van onze ploeg", benadrukt de doelman.

© photonews

Zijn mening krijgt ook weerklank bij Nikola Storm. "Als je ziet hoe we na Nieuwjaar bezig zijn, moeten we de ambitie hebben om ook in die play-off tot het uiterste te gaan en die te proberen winnen. We hebben een goede ploeg, we zijn er zeker toe in staat."

KV Mechelen droomt nog van Europa

Ondanks de lange rit die er voor nodig is, leeft de Europese droom in Mechelen toch nog enigszins. "We moeten gewoon alles op alles zetten om toch nog een Europees ticket af te dwingen. Ons systeem staat goed. We maken sowieso een goede kans om nog mooie dingen te laten zien."

© photonews

Wij stelden ook de vraag of KVM als één van dé ploegen van 2024 favoriet is. "Momenteel zijn we misschien wel één van de favorieten in de Europe Play-offs, maar er zitten nog goede ploegen tussen. Een favorietenrol zou ik niet meteen durven uitspreken", blijft Coucke op zijn hoede.

"Het zal weer zo zijn dat iedereen van iedereen kan winnen", beseft Storm ook. "We zullen zien wat de eerste wedstrijden brengen. Als je ziet hoe we bezig zijn, zijn we misschien de te kloppen ploeg. Ook een ploeg als Gent zit er natuurlijk in. Het zal een beetje alle kanten op kunnen. Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken."