Salonremise nu ook een item in het buitenland: 'Belgisch voetbal getroffen door 'fix'-schandaal'

De wedstrijd KVC Westerlo-KRC Genk heeft veel aandacht gekregen in de media. Ook in Engeland hebben ze nu geschreven over het 'fix'-schandaal, zoals Daily Mail het noemt.

KVC Westerlo en KRC Genk behaalden op de laatste speeldag van de reguliere competitie allebei hun doel. Westerlo was zeker van het behoud en Genk was zeker van de champions' Play-offs. Maar de laatste vijf minuten van de wedstrijd werd er niet meer gevoetbald, omdat beide clubs met een 1-1 eindstand tevreden waren. In België werd er al veel over geschreven, maar ook The Daily Mail heeft het verhaal opgepikt. 'Het Belgisch voetbal is getroffen door een 'fix'-schandaal na een 1-1 gelijkspel tussen Westerlo en Genk op de laatste dag van de reguliere competitie', klinkt het. 'Genk scoorde een gelijkmaker in de 86e minuut en niet lang nadien leek het erop dat de twee teams stopten met spelen. Spelers schudden zelfs de hand voor het fulltime fluitje in plaats van te proberen voor de overwinning te gaan.' 'Genk-manager Wouter Vrancken werd lachend aan de zijlijn gezien, terwijl scheidsrechter Lawrence Visser met enkele van de spelers sprak die verbijsterd leken door de situatie', merkte Daily Mail ook op.