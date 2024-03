Antwerp-coach Mark Van Bommel wil op één belangrijke vraag geen duidelijk antwoord geven

Antwerp zal zaterdag naar het Lotto Park trekken om zijn Champions' Play-offs te openen tegen Anderlecht. Het belooft een leuke wedstrijd te worden, met publiek.

Antwerp zal zaterdagavond naar het Lotto Park afreizen voor de topper tegen Anderlecht. Met publiek dan toch, want de ene wedstrijd die Anderlecht achter gesloten deuren moest spelen zou die tegen Antwerp zijn, maar de club ging in beroep.

Antwerp-coach Mark Van Bommel vindt het erg goed dat het stadion zal vol zitten. "Mooi. Zo hoort het. Het moet vijandig zijn. Of je nu uit of thuis speelt, er moet publiek zitten", stelt hij bij Gazet van Antwerpen.

De eerste wedstrijd van de play-offs is altijd dat tikkeltje extra belangrijk. Een goede start is nodig. "Al wil dat niet zeggen dat we bij een nederlaag direct uitgeschakeld zijn. De eerste drie tot vier wedstrijden bepalen welke richting het uitgaat. Ik stel nu nog geen doelen", gaat Van Bommel verder.

Er werd op de persconferentie ook over de toekomst van Mark Van Bommel gesproken. Die lijkt nog redelijk onzeker, maar daar wil de coach het niet over hebben. Hij zal zijn beslissing na de play-offs nemen.

"Allereerst: ik heb nog een jaar contract. En het gaat niet om mij, maar om de club. Laten we de beslissing maar uitstellen tot na de play-offs", besluit hij volgens de krant.