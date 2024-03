Marc Degryse spreekt klare taal: "Hij is de toekomst van de Rode Duivels, als ik Tedesco was, ik nam hem mee naar het EK"

Het EK komt er binnenkort aan. Het blijft nog even zien welke 23 (of 26, afwachten of de UEFA het toelaat) namen opgeroepen worden door bondscoach Domenico Tedesco.

De laatste week heeft Domenico Tedesco er weer een leuke week met zijn groep opzitten bij de Rode Duivels. Er werden oefeninterlands tegen Ierland en Engeland gespeeld. Tedesco heeft ongetwijfeld veel informatie verzameld met oog op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Toch blijft het afwachten welke spelers hij meeneemt. Bij Het Laatste Nieuws koos Marc Degryse zijn ideale elftal voor de play-offs. In doel stond KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt. Wanneer er hem gevraagd wordt naar Simon Mignolet heeft hij een duidelijk antwoord klaar. "Mignolet heeft geen topseizoen achter de rug. En Vandevoordt is de toekomst van de Rode Duivels", vertelde hij bij de krant. "Ik ben verrast dat hij niet bij de nationale ploeg zit." "Als ik Tedesco was, ik nam hem mee naar het EK. Met alle respect voor Bodart en Kaminski, als je naar de toekomst toe wil verjongen, dan past Vandevoordt in dat proces", is Degryse duidelijk.