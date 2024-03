Vrancken vertelt wat Van Crombrugge hem zei tijdens de salonremise op Westerlo

De salonremise blijft Westerlo en KRC Genk achtervolgen. Ook op zijn persconferentie moest Wouter Vrancken nog een en ander uitleggen.

De laatste minuten van Westerlo-Genk, waarbij er door beide ploegen niet meer gevoetbald werd, blijven een belangrijk gespreksonderwerp. Ook nu ontsnapte de trainer van de Limburgers er niet aan.

Zo werd Wouter Vrancken de vraag voorgelegd of er iets moet gezocht worden achter de gelijkmaker van Heynen. “Wie daar iets achter zoekt, ziet de vooractie van Heynen niet. Heel knap hoe hij een verdedigende spits in de wind zette”, klinkt het bij Vrancken in Het Nieuwsblad.

Een opvallend beeld ook tijdens die laatste minuten was het moment dat Hendrik Van Crombrugge iets in het oor van Vrancken kwam fluisteren en ze allebei in een lach schoten.

Geen extra prikkeling nodig

“Wat Hendrik zei? Op deze manier gaan we zeker de nummer 1 zijn wat betreft balbezit. Hopelijk is het niet verdacht dat je als coach lacht langs de zijlijn. Zullen we het hoofdstuk afsluiten? Het is jammer dat er nog amper over het voetbal zelf gepraat wordt.”

De penaltygate, de salonremise en de schorsing die hem daarvoor nog boven het hoofd hangt. Het lijken allemaal zaken die Vrancken en zijn spelers extra kunnen motiveren. “Dit hoeft ons niet eens te prikkelen, wij halen onze energie uit onszelf”, besluit hij.