Blessin zegt of Club Brugge of Antwerp nog de titel kunnen pakken

De Champions' Play-offs staan voor de deur. Wordt het derde keer goede keer voor Union SG in de Jupiler Pro League.

Al sinds de negende speeldag staat Union SG op kop van de rangschikking in de Jupiler Pro League. Zij lijken dan ook de grote favoriet voor de landstitel, maar trainer Alexander Blessin houdt die boot nog wat af.

“We staan drie punten voor... maar zijn we favoriet omdat we drie punten meer hebben?”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “We staan op de eerste plaats en willen er helemaal voor gaan, maar uit mijn mond zal je niet horen dat wij de favoriet zijn.”

De voorbije twee seizoenen zorgen toch wel wat voor twijfel in de Brusselse rangen, maar de honger om te winnen moet volgens de trainer van Union SG groter zijn dan de angst om fouten te maken.

Comeback van Antwerp of Club Brugge mogelijk?

Het feit dat er ook nog tien wedstrijden te spelen geeft hem wel gelijk, want in die optiek zijn er wel meer titelkandidaten dan enkel Union SG en eerste achtervolger RSC Anderlecht.

“Momenteel lijkt het erop dat Anderlecht onze grootste concurrent is, maar als Brugge of Antwerp een reeks neerzet… Dan wordt een comeback mogelijk. Er zou een derde ploeg tussen kunnen komen. Ik herhaal dat de kwaliteit van de play-offs zo hoog is dat we op ons best moeten zijn.”

Blessin doet, in tegenstelling tot andere coaches, geen grote uitspraken over de titelstrijd, zo geeft hij nog mee, verwijzend naar de woorden ‘We zullen zien of Union een grote club is’, zoals Brian Riemer de wereld instuurde.