Patrick Goots komt wel heel straf uit de hoek over Westerlo-Genk: "Al voor de aftrap geregeld"

De salonremise tussen Westerlo en KRC Genk blijft nazinderen. Ook Patrick Goots doet nog eens zijn duit in het zakje.

Het laatste woord over de salonremise tussen Westerlo en KRC Genk is bijlange nog niet gezegd. Er hangen beide clubs nog schorsingen en boetes boven het hoofd. Dat wordt volgende week behandeld.

Volgens Dave Peeters, commentator bij Eleven, lag Rik De Mil bij Westerlo al lang niet meer in de bovenste schuif en heeft dat zeker meegespeeld in de beslissing om hem te ontslaan na wat er in die laatste minuten gebeurde.

Voor Patrick Goots was De Mil niet de enige schuldige. “De Mil deed níéts om zijn ploeg vooruit te laten voetballen, maar wat mij het meest tegen de borst stootte, was dat een-tweetje tussen Madsen en Kayembe”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Westerlo-Genk al voor de aftrap geregeld

Goots gaat zelfs nog een stapje verder. “Ik ben er zeker van dat die match al voor de aftrap geregeld was. Ik heb lang genoeg gesjot: als er zich op zo'n cruciaal moment in de match een dergelijk scenario voordoet, weet je wat er gaat gebeuren. Er worden nu wat boetes uitgedeeld … Wel, daar lachen die mannen eens mee.”

Over de nieuwe job van De Mil in Charleroi doet Goots heel cynisch. “Ik heb gelezen dat hij voor een heel schoon project heeft gekozen. Of ze nu in Westerlo, Charleroi, of Chakamaka aan de slag gaan, het zal áltijd een fantastische uitdaging zijn.”