Transfernieuws en Transfergeruchten 30/03: Hadj Moussa

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/03 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hadj Moussa

'Toptransfer voor speler uit de Challenger Pro League zo goed als rond'

De voorbije weken was men in Nederland enorm positief over Anis Hadj Moussa. Een toptransfer zou nu zo goed als rond zijn. (Lees meer)