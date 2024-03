Marc Degryse trekt zijn conclusie: "Voor hem krijg je geen 37 miljoen euro"

De reguliere fase van de competitie is al even voorbij. Het is tijd voor de play-offs en een landstitel uit te delen.

In de aanloop naar de start van de Champions’ Play-offs stelden analisten Marc Degryse en Jan Mulder bij Het Laatste Nieuws hun ideale ploeg samen van de teams die meedoen in de titelstrijd. Marc Degryse kiest Kévin Denkey van Cercle Brugge als spits. “Denkey is de topschutter en heeft een enorme evolutie meegemaakt”, klinkt het. Volgend jaar speelt hij volgens Degryse zeker niet meer voor de Vereniging, daar mag je nu al zeker van zijn. “ Hij zal een transfer maken deze zomer. Voor hoeveel is Ueda vertrokken naar Feyenoord, 10 miljoen? Denkey is beter.” Geen 37 miljoen euro voor Kévin Denkey Nochtans waren de eerste signalen over de Fransman zeker niet positief. “En zeggen dat hij in z’n beginjaren een kleine ramp was. Alle ballen sprongen van z’n voet. Een beetje zoals Thiago in zijn beginmaanden bij Club Brugge.” En die bracht Club Brugge dit jaar maar liefst 37 miljoen euro op. Een bedrag dat Cercle Brugge nooit zal krijgen voor Denkey. “Dat is typisch de markt. Denkey zal je nooit voor die prijs betalen. Hij heeft geen zwaar contract. Speelt ‘maar’ bij Cercle. Dan spelen er andere wetten.”





