STVV kirt van plezier na zege tegen Westerlo: "Iedereen begrijpt die filosofie"

STVV heeft een leuke avond weten te beleven op zondag tegen KVC Westerlo. Dankzij twee doelpunten van Jarne Steuckers heeft het een stap in de goede richting gezet en staat het wat steviger op de derde plaats in de Europe Play-offs.

Door de zege van STVV tegen Westerlo lijkt het er nu al op dat de Europe Play-offs een strijd worden met (maximaal) drie ploegen. De Kanaries staan op vier punten van KAA Gent en drie van KV Mechelen, maar hebben al een voorsprong van zes punten op Standard en zelfs acht op Westerlo en OH Leuven.

Jarne Steuckers was met twee doelpunten van groot belang voor zijn team. Hij was dan ook een gelukkig man na de wedstrijd, zoveel was duidelijk. "Dit is een geslaagde avond, het is fijn om de 3 punten thuis te houden. We zijn duidelijk goed begonnen aan de Europe Play-offs."

© photonews

En hij ging verder bij Sporza met een duidelijke pluim richting de coach: "Het valt op dat iedereen de filosofie van Fink helemaal begrijpt."

Eerste test op speeldag 2 tegen KV Mechelen?

Ook die coach is een gelukkige man na de 2-0 tegen Westerlo: "Ons team groeit wel en we speelden goed. We willen de rest van onze matchen nu ook winnen en dan zien we wel."

Op speeldag twee volgt alvast een eerste echt grote test, beseft ook de coach: "Tegen Mechelen wordt het hoe dan ook niet simpel."