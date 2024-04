Analist ziet topper van zondag al als doorslaggevend voor Anderlecht: "Dan heeft Club Brugge geen enkele kans"

Anderlecht kan zijn titelambities nu zeker niet meer verstoppen. Na de openingsspeeldag hebben ze de achterstand op Union SG helemaal weggewerkt. En volgende week moeten ze naar Jan Breydel, waar ook kansen liggen...

Anderlecht was niet goed in de eerste helft tot Thorgan Hazard een rode kaart aan Owen Wijndal aansmeerde. "Voor mij heeft Antwerp zichzelf verslagen. Want als de Great Old met elf blijft, verliest het nooit", vertelt Philippe Albert bij de RTBF.

"De uitsluiting van Wijndal zorgde ervoor dat RSCA deze play-offs met een overwinning begon. Thorgan Hazard speelde het goed... ook al vind ik de valpartij overdreven. Bij de Mauves was er verbetering in de tweede helft, maar we zagen dat ze moeite hadden om hun niveau op te krikken."

Maar in de play-offs gaat het om de knikkers en veel zal er niet blijven hangen van die mindere eerste helft. "Nu moeten ze mikken op de titel, geen andere discussies meer. 7 jaar zonder trofee zou een nieuwe mislukking zijn."

Volgende week staat de topper in Jan Breydel op het programma en daar kan paars-wit een nieuwe tik uitdelen. Al blijft het afwachten welk gezicht Club Brugge zal tonen. Tegen Cercle was het immers ook wisselvallig.

"Als Brugge hetzelfde gezicht laat zien als in de eerste helft tegen Cercle, maakt het geen enkele kans. Als het echter dat van de tweede helft is, kan het iedereen verslaan...", besluit Albert.