Hans Vanaken stuurt alvast een eerste waarschuwing richting Anderlecht

Club Brugge redde in het slot nog een puntje tegen Cercle Brugge, maar verloor er ook twee. Daardoor is de kloof met Anderlecht wel opnieuw gegroeid.

Een mindere eerste helft, maar een veel betere tweede helft. Dat is de conclusie voor Club Brugge na de derby tegen Cercle Brugge. Door de resultaten in de andere wedstrijden had Club bij winst wel een zaak kunnen doen.

Door de zege van Anderlecht tegen Antwerp is de kloof met paars-wit wel gegroeid tot acht punten. Precies Anderlecht komt zondag op bezoek in Jan Breydel. Het is voor Club al meteen van moeten als het nog wil meedoen voor de top twee.

Neemt Club revanche tegen Anderlecht?

Kapitein Hans Vanaken bekijkt het wedstrijd per wedstrijd. "We hebben al een moeilijk seizoen achter de rug, met veel ups en downs. Als we zondag winnen tegen Anderlecht staan we nog altijd op vijf punten, wat veel is."

Club wil ook nog iets rechtzetten tegen Anderlecht. Eind februari verloor Club met 1-2 in eigen huis nadat het een 1-0 nog weg gaf in de laatste tien minuten. Vanaken heeft er alleszins zin in.

"We moeten uit zijn op revanche na datgene wat ons in de reguliere competitie is overkomen. Maar we moeten eigenlijk gewoon ons eigen ding doen", stelde de kapitein nog.