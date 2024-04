Waarom Wijndal wel en Mechele niet? En wat met Burgess? Wie had u rood gegeven?

De rode kaart voor Owen Wijndal zaterdag tegen Anderlecht lokte heel veel discussie uit. Maar maandag was er een gelijkaardige fase in Cercle-Club. Daar werd het allemaal in der minne geregeld.

Het grote verschil tussen de twee fases? De quasi onzichtbare knik van Mechele was inderdaad vergelijkbaar met wat Wijndal deed, maar... Denkey ging niet liggen en provoceerde zo de VAR niet om tussenbeide te komen. Thorgan Hazard ging wel theatraal neer, al zag iedereen dat het acteerwerk was. Het duurde immers een paar seconden vooraleer de aanvaller besefte dat hij de linksachter van Antwerp een kaart kon aannaaien. Lambrechts gaf zelfs geen kaarten Lawrence Visser reageerde erop in Tubeke en riep ref Jasper Vergoote naar het scherm. Veel mensen vonden dat het opgelost had kunnen worden met twee gele kaarten: één voor de overtreding van Hazard, één voor de reactie van Wijndal. Maar in dit geval kreeg Hazard zelfs niets en werd Wijndal van het veld gestuurd. In Cercle-Club haalde Nordin Jackers de twee kemphanen uit elkaar en Erik Lambrechts loste het op met een preek, zonder kaarten te trekken. En dan was er nog de rode kaart voor Christian Burgess waar de meningen over verdeeld waren. Hij gooide in, pardoes (en expres) op het gezicht van Tolu. Niet iedereen was het erover eens dat ook dat een rode kaart verdiende. Geef uw mening

