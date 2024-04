🎥 Sfeer zit er nog in, Antwerp laat De Laet en Alderweireld zich van héél andere kant tonen: "Is dat goed genoeg?"

Even zingen brengt misschien herinneringen terug. Antwerp laat Toby Alderweireld en Ritchie De Laet aan bod komen in de nieuwe aflevering van 'Het Antwerp Antwoord'.

Dan worden er telkens twee Antwerp-spelers opgevoerd die de juiste antwoorden moeten geven op de nodige (quiz)vragen. En dan mag het er al eens luchtiger aan toegaan. Ook nadat Antwerp zijn eerste wedstrijd in de Champions' Play-offs heeft verloren. De sfeer zit er nog altijd goed in, blijkt bij Alderweireld en De Laet.

Eén van de uitdagingen tijdens 'Het Antwerp Antwoord' is om een bepaald lied te herkennen ... en mee te zingen. Het nummer in kwestie is Antwârpe van De Strangers, een lied dat regelmatig weerklinkt op de Bosuil. Ritchie De Laet is meteen mee en begint meteen vrolijk in te zetten. "Is dat goed genoeg?"

De Laet scoort inderdaad met zijn enthousiasme, terwijl Alderweireld zijn zangkunsten dan weer achter de hand houdt. De aanvoerder van stamnummer 1 komt niet verder dan: "Rood-Wit", gelukkig wel op het juiste moment in de song. En wie weet is de maatschappij daar wel mee gediend.

Alle gekheid op een stokje gaat het dit weekend wel weer om de knikkers voor Antwerp. Het ontvangt zaterdagavond RC Genk, de ploeg die het vorig seizoen nipt aftroefde in een intense titelstrijd, op de Bosuil. Na de nederlaag uit bij Anderlecht kan Antwerp zich weinig misstappen permitteren in de strijd om de Europese tickets.