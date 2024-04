Vandenbempt ziet de belangrijkste uitdager voor Anderlecht en Union: "Misschien zelfs de hoofdrol voor hen"

De titelstrijd kondigde zich lang aan als een onderlinge Brusselse strijd tussen Union en Anderlecht. Maar de kaarten zijn herschud. Volgens Peter Vandenbempt is er één ploeg die het potentieel heeft om zich er nog mee te gaan bemoeien.

En dat is KRC Genk, die een hele goeie indruk maakten tegen Union. "Het plan van Vrancken werd goed uitgevoerd door zijn spelers. Er was een goede combinatie van scherpte en gretigheid aanwezig in de groep. Ik zou zeggen: er zat veel Union in Genk", aldus Vandenbempt bij Sporza.

Vrancken stuurde zijn team in een heel andere opstelling de wei in en dat werkte. "Bilal el Khannous was outstanding aan de bal en werkte zich ook nog eens te pletter."

"Ook de wisselwerking met Anouar El Hadj was goed, Hrosovsky was zeer aanwezig, de flanken Joris Kayembe/El Ouahdi voelden zich uitstekend als wingbacks en ook achteraan stond het als een huis - zelfs na het uitvallen van Cuesta."

Genk kon ook zijn voet op strijdend niveau naast Union zetten. Natuurlijk moet er nu op het veld van Antwerp bevestiging komen, maar plots kijkt iedereen toch opnieuw naar Genk en vraagt zich af: zou het team van Vrancken nog een rolletje - misschien zelfs de hoofdrol - kunnen spelen in deze play-offs?"

Genk volgt wel nog steeds op acht punten van de twee leiders (al heeft Union nog een half punt meer). Ze zullen dus nog een stevige inhaalrace moeten plaatsen.