Zulte Waregem-coach Vincent Euvrard is heel realistisch over promotiestrijd: "Dat wordt nog heel moeilijk"

De Challenger Pro League is momenteel razendspannend. Nog heel wat clubs doen mee voor de promotie, eentje daarvan is Zulte Waregem.

Zulte Waregem de laatste twee weken punten liggen tegen Deinze en Beerschot, andere kandidaten voor de promotie. "Die 1 op 6 weerspiegelt onze prestaties helaas niet, maar het is wat het is", vertelde coach Vincent Euvrard bij Het Laatste Nieuws.

Toch ziet Euvrard, die met Zulte Waregem absoluut naar 1A wil gaan, verbetering. "We groeien naar een bepaalde stabiliteit. Het spelpeil was beter, dat is een goeie basis. Nu moeten we kijken wat we aan ons spel kunnen verbeteren."

"In zo'n match op voorsprong komen en die 1-0 dan eens vasthouden, dat zullen we toch moeten kunnen realiseren de komende weken. Ik zag wel dat er meer consistentie was, en dat is uiteindelijk hetgeen we al het hele seizoen nastreven."

"Ik ben weliswaar een dromer, maar vooral een realist: nog naar de tweede plaats opklimmen wordt heel moeilijk. Liever dan me te verliezen in rekenwerk, zowel naar boven als onder ons kijkend, leg ik dus de focus gewoon op de eerstkomende wedstrijd", gaat hij verder.

Zulte Waregem neemt het vrijdagavond op tegen Patro Eisden Maasmechelen. De club zal het zonder Gano en Rommens moeten doen. "Helaas is naast Zinho Gano ook Nicolas Rommens weer hervallen in zijn blessure."