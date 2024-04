Besnik Hasi kan niet geloven wat hij te zien krijgt bij KV Mechelen: "Dat is niet normaal!"

Ook Besnik Hasi kan nog grote ogen trekken. Het is niet de gewoonte van KV Mechelen om als een pudding in mekaar te zakken, maar dat is wel exact wat er gebeurde thuis tegen STVV. Van 2-0 ging het naar 2-3.

Hasi zag dat zijn ploeg de eerste 60 minuten voor zijn rekening nam en de tegenstander de laatse 30. Wat heeft aan de basis gelegen van die Mechelse ineenstorting? "Het zou gemakkelijk zijn om het te wijten aan gemakzucht, dat heb ik niet gezien. We zijn serieus onze job blijven doen. Alleen zaten we niet meer in het duel."

De coach van KV Mechelen zag de wedstrijd in voor hem negatieve zin evolueren. "We zakten achteruit en zij zochten de combinatie door het centrum. Zo valt ook de 2-1, Ngal'a Mukau moet daar bij zijn man blijven. Wie je zeker niet laat schieten, is Koita. De manier waarop wij bij de 2-2 naar de bal gaan: dat is niet normaal."

Ervaren KVM laat zich ringeloren

Ook aanvallend was alle momentum weg. "We hebben niets meer gecreëerd in het laatste halfuur, we hebben niet meer gevoetbald. De organisatie was weg. We hebben het 60 minuten perfect gedaan, uiteindelijk heeft STVV in die periode geen kans. Wij hebben een ervaren ploeg, zij hebben veel jonge spelers."

Dat maakt het misschien nog extra zuur dat het dan in het voordeel van de Truienaars kantelde. "Bij hen kan zoiets gebeuren, bij ons niet. We moeten hieruit leren en verder gaan. Ik kan de jongens weinig verwijten, want ze geven altijd alles. Alleen moeten we slimmer zijn", onderstreept de Kosovaarse Albanees.

STVV klopt Mechelen opnieuw

Het is voor KVM de derde nederlaag dit seizoen tegen de Kanaries. "Ik heb tegen hen twee keer gecoacht. De vorige keer waren we niet goed in de eerste helft en begon het in de tweede helft te sneeuwen. Deze keer deden we het zestig minuten super. Op basis hiervan kun je niet zeggen dat STVV ons niet ligt."

Desondanks liegen de statistieken uiteraard niet. "Liefst hadden we wel één keer van hen gewonnen. We hebben nog een kans op het einde van het seizoen."