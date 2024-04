Jonge Belgische spits die bij Standard en Charleroi niet kon overtuigen wekt nu interesse op van Franse topclub

Michy Ntelo is goed bezig bij Loko Plovdiv. Zozeer zelfs dat hij de aandacht trekt van andere teams.

Michy Ntelo maakte afgelopen winter een verrassende transfer. Nadat hij niet genoeg speeltijd kreeg bij Sporting Charleroi, besloot hij te tekenen bij Loko Plovdiv in Bulgarije.

Sinds zijn aankomst is hij zijn vorm aan het terugvinden. Hij heeft al vier doelpunten en drie assists op zijn naam staan in slechts zeven wedstrijden met zijn nieuwe club.

Michy Ntelo wordt gevolgd door Lille

Zijn prestaties hebben natuurlijk de aandacht getrokken van andere ploegen. Volgens Le Soir zouden Ludogorets en CSKA Sofia, twee topteams van het Bulgaarse kampioenschap, hem nauwlettend in de gaten houden.

Maar ook een Duitse club zou interesse hebben getoond in de Belgische spits, evenals Lille. De Ligue 1-club, die een scout zou hebben gestuurd voor een andere speler, zou contact hebben opgenomen met Loko Plovdiv terwijl Ntelo een afkoopclausule van één miljoen euro heeft in zijn contract dat loopt tot 2026.

Ntelo had het in België niet gemakkelijk. Hij werd bij Charleroi dit seizoen al snel naar de Zébra Élites gestuurd die in 1ste nationale spelen. Voordat hij zijn avontuur bij Charleroi begon was hij actief bij Standard, waar hij ook niet kon overtuigen.