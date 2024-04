Anderlecht-coryfee Nicolas Frutos wil het profvoetbal weer bestormen: "Een match kijken met een biertje, dat is niet voor mij"

La Louvière heeft haar ticket voor het professionele voetbal veiliggesteld, met als duidelijk doel op middellange termijn terug te keren naar 1A. Maar op enkele tientallen kilometers afstand heeft Sporting Charleroi al moeite om zijn Mambourg te vullen...

Walfoot heeft Nicolas Frutos ontmoet op het trainingscentrum van La Louvière om te praten over verschillende onderwerpen, waaronder de doelstellingen van RAAL volgend seizoen in de Challenger Pro League en de toekomstige afscheidnemingen in Tivoli, gepland voor het seizoen 2025-2026.

Maar hoe zit het met de positie van RAAL in het Waalse voetballandschap? Dat is onder andere het thema van dit tweede deel van het interview...

Nicolas, met deze promotie, wat voor profielen ga je targeten? Spelers met ervaring in de Eerste Klasse, zoals Jorn Vancamp en Mike Vanhamel die dit seizoen al heel belangrijk zijn?

Dat is mogelijk, afhankelijk van de markt en de kansen die we krijgen. Maar het belangrijkste zal zijn de benodigde profielen. We zullen posities identificeren waar we versterking nodig hebben. We zullen geen speler aantrekken alleen omdat hij ervaring heeft of bij welke clubs hij heeft gespeeld. Wat telt, zijn zijn ambities en of ze overeenkomen met die van RAAL.

Mogelijk geven we de voorkeur aan een speler met minder ervaring maar met enorm potentieel, die zich wil ontwikkelen. Mike en Jorn bijvoorbeeld, hun seizoen is ongelooflijk, maar wat vinden ze hier? Je kunt het hen vragen. De liefde voor voetbal, het plezier om met vrienden te spelen, en dat alles in een professionelere omgeving dan ooit tevoren.

Je contacten in de Eerste Klasse, met name bij Anderlecht, zouden nuttig kunnen zijn...

Het probleem voor clubs als Anderlecht is dat als je bijvoorbeeld jongeren op huurbasis wilt aantrekken... zij al hun U23-team hebben. Dat is moeilijk. Tenzij je jongeren gaat zoeken die zelfs nog niet in de U23 zitten, dus jongens van 17-18 jaar... Dat is niet onmogelijk, maar alleen daarmee slaag je niet op professioneel niveau.

Dat is interessant, maar ik denk dat veel spelers geïnteresseerd zullen zijn in de manier waarop we de carrière van sommige spelers hebben gelanceerd of nieuw leven hebben ingeblazen. En het zijn niet mijn contacten of mijn persoon die hen zullen aantrekken: het is de aantrekkelijkheid van de club, de schoonheid van RAAL en haar faciliteiten (glimlach).

Een symbool van deze evolutie van RAAL was die bekerwedstrijd. Ik was in het stadion toen Anderlecht kwam en met 1-7 won; deze keer was het anders (0-1).

Het is een mooi symbool van onze vooruitgang... ook al was het beter geweest om Anderlecht te verslaan (glimlach). We hadden al Luik uitgeschakeld, die in de Challenger Pro League speelden, en dat was erg belangrijk omdat ze ons vorig seizoen vrij zwaar hadden verslagen in doelpunten. Dit seizoen waren we aanwezig in de grote momenten.

Juist, het seizoen van FC Luik in de Challenger Pro League geeft je optimisme!

We moeten optimistisch zijn, we zullen elke week alles geven! De supporters, de spelers, de staf willen dat RAAL zich laat gelden in de CPL. En het verhaal van Luik is natuurlijk fenomenaal. Ze hadden de beste speler van de competitie (Adriano Bertaccini, nvt), en zelfs nadat ze hem verloren, hebben ze hem goed vervangen. FC Luik is een van de teams die we als promovendus analyseren.

Een van de paradoxen is dat Luik en RAAL goed presteren in lagere divisies, maar het Waalse voetbal in de Eerste Klasse het moeilijk heeft. Charleroi, bijvoorbeeld... Is er ruimte voor deze twee clubs op professioneel niveau?

Natuurlijk. Voetbal schijnt voor iedereen, ook al is dat niet noodzakelijk waar in onze regio (lacht). Ik denk niet dat RAAL supporters zal weghalen bij Charleroi, maar eerder voormalige supporters terugwint. Want voor veel voetbalfans in de regio, sinds La Louvière verdween uit het professionele niveau, was hun enige optie Charleroi.

Bovendien viel dat samen met een fantastische periode voor de Sporting, die promoveerde, PO1 speelde... Met onze terugkeer aan de top zullen we een hele generatie aantrekken die sinds ze begonnen te voetballen alleen maar Charleroi op het hoogste niveau heeft gezien. Maar er is ruimte voor iedereen. Het is jammer dat Charleroi daar is. We hopen dat iedereen zijn plek zal vinden in de Eerste Klasse, want daar willen we ze tegenkomen, aan de top van de ladder, niet aan de onderkant. Als iedereen zich omhoog trekt, heb je meer druk, en dat is wat ik leuk vind aan voetbal.

En persoonlijk, hoe beleef je dit eerste seizoen als sportief directeur?

Ik verzamel alles in één, na 14 jaar van alles te hebben gedaan in 6 verschillende landen sinds mijn pensionering (glimlach). De manier waarop alles hier is gestructureerd, maakt mijn taak gemakkelijker. Maar natuurlijk mis ik het veld. Wat ik vooral mis, is de analyse. Ik hou ervan om een wedstrijd te analyseren, niet alleen kijken met vrienden en een biertje! Mijn passie is de analyse.

Voelen dat je in moeilijkheden zit, maar een uitdaging hebben om aan te gaan, is prachtig

Ik vul dat een beetje aan door met het personeel, met de spelers te praten... Ik probeer daar tijd voor vrij te maken. Maar ik ben erg gelukkig en tevreden in dit project en ik ben vooral blij dat het volgende seizoen zeer uitdagend belooft te worden, met veel druk en stress. Voelen dat je in moeilijkheden zit, misschien verliest, maar een uitdaging hebben om aan te gaan, dat is wat prachtig is.