Anderlecht lachende derde? 'Club Brugge grijpt naast Genk-talent'

De voorbije dagen weken er veel te doen over de 13-jarige Ilyes Bennane. Genk verbrak de overeenkomst met de piepjonge Belg en diverse teams uit België wilden hem graag inlijven. Er is alvast één club die ernaast grijpt.

Het staat buiten kijf: de 13-jarige Ilyes Bennane is een absoluut toptalent. Maar toch hadden ze bij KRC Genk genoeg van zijn nukken. En dus is de vraag wat er met het raspaardje zal gebeuren aankomende zomer.

Anderlecht lachende derde

Er werden steeds meer eisen gesteld door de ouders van Bennane, waardoor ze bij KRC Genk besloten hebben om een einde te maken aan de overeenkomst met de 13-jarige voetballer. Die moet zo dus andere oorden opzoeken.

RSC Anderlecht leek meteen op weg om hem aan te trekken, maar volgens diverse bronnen had Club Brugge de strijd zeker nog niet opgegeven. Ook zij zouden wel degelijk wel wat zien in de 13-jarige jongeling en drukken ook door.

Club Brugge wordt het niet

Zij grijpen nu alvast achter het net. Het Nieuwsblad laat weten dat er geen overeenkomst zal komen tussen Club Brugge en Bennane. En dus is Anderlecht mogelijk de lachende derde in het verhaal, al is op dat gebied nog geen zekerheid.

Bennane tekende nog nergens een (prof)contract en kan dus in principe zelf kiezen waar hij heen zal gaan komende zomer. De nukken van de voorbije maanden zullen mogelijk wel een impact hebben op hoever teams zullen gaan voor hem.