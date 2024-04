De grote financiële put van Antwerp? "895 miljoen(!) euro bankschulden vervallen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp pakte vorig seizoen de dubbel met de titel én de Beker van België. Dit seizoen lijkt enkel de Croky Cup nog een zeer realistisch doel. En wat volgt er dan aankomende zomer? De verdere leegloop of toch een nieuw elan? Er wordt ook met nadruk gekeken naar Paul Gheysens.

Paul Gheysens moest ten persoonlijke titel de voorbije maanden heel wat cashflowproblemen overwinnen. Dat maakte zijn taak als sterke man van Royal Antwerp FC ook meteen een stuk moeilijker, want ook daar moest hij vaak financieel bijspringen.

Afgelopen winter werd Arthur Vermeeren verkocht aan Atlético Madrid. Volgens sommigen voor te weinig geld en deels ook door de financiële noodzaak bij The Great Old. En dus is de vraag: hoe gaat het verder aflopen?

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Gheysens nog steeds serieuze financiële problemen. Dat moet blijken uit het jaarverslag van de bedrijfsrevisor over Ghelamco. "Er is gerede twijfel of de bedrijfsactiviteiten voortgezet kunnen worden", zou daarin staan.

895 miljoen euro bankschulden vervallen

895 miljoen euro bankschulden vervallen binnen het jaar. Die moeten afgelost of geherfinancierd worden. Het afgelopen jaar werden al aan meer dan 300 miljoen euro gebouwen verkocht, maar dat zal dus nog meer moeten worden.

Gheysesns zelf blijft er volop in geloven en geeft aan dat het allemaal wel goed zal komen. Toch valt het tot op heden af te wachten welke beslissingen ze bij het bedrijf gaan nemen of moeten nemen. En welke impact dat al dan niet heeft op Antwerp.