Dirk Kuyt heeft duidelijke boodschap over kritiek en mogelijke terugkeer naar Nederland

Dirk Kuyt hielp Beerschot aan de titel in de Challenger Pro League. Nochtans kreeg hij het nodige over zich heen.

Beerschot speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Daarvoor moet het ook trainer Dirk Kuyt bedanken. De Nederlander deed het seizoen uit in de Challenger Pro League na het vertrek van zijn voorganger Andreas Wieland.

Nochtans kreeg de Nederlander heel wat kritiek te verwerken in zijn korte passage. “Er zijn een aantal zaken gebeurd in Nederland waardoor de media me daar heel negatief benadert”, vertelt Kuijt in een gesprek met Gazet van Antwerpen.

Dat is ook één van de redenen waarom hij voor een avontuur in België koos. “Ik word hier beoordeeld op de trainer die ik ben. Ik heb geen moeite met kritiek. Als het slecht is, dan is het slecht. Jullie benoemen dat ook. Maar uiteindelijk zeggen jullie dat dan wel met respect voor mijn persoon. Daar wil ik jullie voor bedanken.”

Terug naar Nederland?

In Nederland wordt er heel vaak op de man gespeeld. “Wij vinden het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken. Vincent Janssen heeft het onlangs ook aangehaald in een interview.”

Janssen wil nooit meer voor Nederland spelen, ook Kuijt lijkt niet snel voor een opdracht bij onze noorderburen te zullen kiezen. “In het leven mag je ook nooit iets uitsluiten. Maar op dit moment zijn er niet veel dingen de moeite waard om terug te keren naar Nederland. Ook al heb ik daar bij veel clubs mooie herinneringen.”