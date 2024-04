Is dat niet wat vroeg? Peter Vandenbempt trekt gelijkenis tussen Riemer en Van Bommel

RSC Anderlecht verzekerde zich van de leidersplaats na de zege in de topper tegen Union SG. De titel wenkt voor paarswit, zo is al veel te horen.

De play-offs zijn nog maar drie wedstrijden ver, maar RSC Anderlecht heeft wel al de leiding overgenomen van Union SG na de overwinning in de Brusselse topper van afgelopen weekend.

Meteen is te horen dat Anderlecht titelkandidaat bij uitstek is. “Of het nu ook de grote titelfavoriet is? Dat is nog een beetje te vroeg. Hooguit de eerste titelfavoriet, omdat het nu op kop staat”, stelt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Toch trekt de analist een wel heel opmerkelijke vergelijking na de enorme vreugde-uitbarstingen bij Anderlecht na de zege tegen de buren van Union SG. “Coach Brian Riemer sprintte het veld op, zoals Mark van Bommel dat deed bij de winning goal van Toby Alderweireld vorig jaar.”

Op schema voor landstitel

Al zal dat wellicht meer te maken hebben gehad met het feit dat Anderlecht al negen keer niet meer won van Union SG en daarvan acht keer verloor. Dat ze wonnen, zelfs met zijn tienen na de uitsluiting van Debast, gaf blijkbaar een enorme ontlading.

“Het geluk van Anderlecht is toch nog broos. Maar goed, ze winnen hun thuiswedstrijden. Dat is essentieel in de Champions' Play-offs. Nu nog af en toe iets rapen buitenshuis, te beginnen met zaterdag niet verliezen in Genk en dan zit je toch op schema.”