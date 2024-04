🎥 Ongeziene taferelen: Aston Villa-doelman Martinez pakt tweede geel maar moet niet van het veld en wordt nadien dé penaltyheld

Donderdag werden de tickets voor de halve finales van de Conference League uitgedeeld. Aston Villa, met Youri Tielemans, stoot door. In de strafschoppenreeks gebeurde er echter iets ongezien.

Aston Villa nam het donderdag op tegen Lille in de kwartfinales van de Conference League. De heenwedstrijd eindigde op 2-1 in het voordeel van Aston Villa.

De terugwedstrijd eindigde met exact dezelfde score, alleen in het voordeel van LOSC deze keer. Na verlengingen bleef de stand hetzelfde, waardoor er strafschoppen volgden.

Hier zal Aston Villa-doelman Emiliano Martinez niet rouwig om geweest zijn. De keeper kon heel de reeks de strafschopnemer uitdagen zoals alleen hij dat kan.

De eerste strafschop van LOSC hield hij tegen, waarna hij besloot om met het vingertje op de lippen te gebaren richting de thuisfans. Scheidsrechter Kruzliak had dit gezien en besloot om hem geel te geven.

Zijn tweede gele kaart dus, Martinez had al geel op zak vanwege tijdrekken. Toch moest de Argentijn niet van het veld, door een heel opvallende regel.

Hein Vanhaezebrouck legde in de studio van Play Sports uit dat wanneer een doelman een gele kaart pakt in de strafschoppenreeks, na al geel te hebben gekregen in de wedstrijd, dit los van elkaar staat. Als hij in de reeks nog eens geel zou gepakt hebben, moest hij pas van het veld.

Uiteindelijk stootte Aston Villa door naar de halve finales. Martinez werd de penaltyheld wanneer hij de beslissende strafschop van Benjamin Andre kon redden.