Kogel door de kerk? 'Deze Rode Duivel mag het EK helemaal vergeten'

Binnen minder dan twee maanden start het EK in Duitsland. Het is uitkijken wie bondscoach Domenico Tedesco allemaal in zijn selectie opneemt.

De fans kijken uit naar de wedstrijden van de Rode Duivels, maar in de eerste plaats ook naar de selectie die bondscoach Domenico Tedesco zal maken voor het grote toernooi.

Begin februari viel Ameen Al-Dakhil uit met een blessure. Hij kwam in tussentijd niet meer in actie voor het Burnley van Vincent Kompany.

En er is geen goed nieuws over de Rode Duivel. Bij Burnley is, zo schrijft transfergoeroe Sacha Tavolieri op zijn sociale media, te horen dat Al-Dakhil dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Het is volgens Tavolieri dan ook duidelijk dat onze landgenoot een kruis mag maken over een deelname aan het EK in Duitsland dat op 14 juni van start gaat.

Al-Dakhil speelde al vier keer mee met de Rode Duivels: een invalbeurt tegen Oostenrijk, Estland en in november kreeg hij een basisplaats tegen Servië. Hij viel ook in tegen Azerbeidzjan.