📷 'KRC Genk wil nog een derde speler van STVV, maar ook twee andere JPL-ploegen strijden mee'

STVV stelde bij het vertrek van trainer Thorsten Fink naar KRC Genk dat het hoe dan ook een competitief team voor volgend seizoen tussen de lijnen zal brengen.

Ondertussen is Jarne Steuckers al weg naar de Limburgers en ook Matte Smets zal snel volgen. Maar de leegloop is bijlange nog niet voorbij.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zal Reine Van Helden wellicht ook de Kanaries in de komende dagen verlaten, ondanks het feit dat de club voor hem een contractverlenging klaar heeft.

En opnieuw wordt KRC Genk genoemd als nieuwe bestemming voor een speler van STVV. Volgens Tavolieri krijgen de Limburgers wel concurrentie van twee andere ploegen uit de Jupiler Pro League.

Ook Cercle Brugge en KAA Gent zouden een gooi willen doen naar Van Helden. Hij ligt nog onder contract tot 30 juni 2025. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van de 21-jarige verdediger 2,5 miljoen euro.

🐥 After Jarne Steuckers & Matte Smets, Reine Van Helden now also likely to leave #STVV !



🗣️ Sint Truiden wants Van Helden to stay and made a proposal to extend his contract but...



🇧🇪 #CercleBrugge, #KAAGent and… #KRCGenk positioned on him.



⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/gFzPmxR2zH