Arthur Theate haalt loftrompet boven over rechtstreekse concurrent Maxim De Cuyper

Arthur Theate en Maxim De Cuyper zijn elkaars concurrenten. Domenico Tedesco verkiest voorlopig Theate als linksachter, maar het respect is groot tussen de twee concurrenten.

Tactische beslissing van Tedesco

De voorbije twee wedstrijden was Maxim De Cuyper fit en klaar, maar Tedesco koos in beide wedstrijden voor een andere oplossing. Tegen Slovakije stond Yannick Carrasco gepositioneerd als linksachter en tegen Roemenië was het Theate die deze positie voor zich moest nemen.

Kanttekening hierbij is dat Tedesco eerder koos voor een driemansverdediging. Castagne die als rechtsachter stond gepositioneerd (op papier) kwam steeds heel hoog.

Respect voor De Cuyper

De dag na de wedstrijd kwam Arthur Theate op de dagelijkse persconferentie. De verdediger had niets dan lof voor zijn concullega De Cuyper.

“Maxim heeft de EK-selectie gehaald en dat betekent dat hij de nodige kwaliteiten heeft om hier te zijn, dat de coach het in hem gezien heeft. Nu hij hier is, wil hij natuurlijk zo veel mogelijk spelen, net zoals alle andere spelers. Maar het toernooi is nog lang en hij heeft zeker voldoende kwaliteiten”, haalde Theate de loftrompet boven.

Opeenvolging van wedstrijden

Op een toernooi volgen de wedstrijden elkaar snel op. Theate lijkt alvast fit te zijn en te blijven. Hierdoor zal hij naar alle waarschijnlijkheid de voorkeur krijgen op De Cuyper.

“Ik denk niet dat die snelle opeenvolging van wedstrijden een probleem zal worden”, ging Theate verder. “Ook vandaag voel ik geen reactie. Ik heb hard gewerkt met de staf om hier nu te staan. Mentaal en fysiek voel ik me fris.”