Union is niet van plan om Alexander Blessin zonder slag of stoot te laten gaan

Alexander Blessin kan op de nodige interesse genieten vanuit de Bundesliga. Union is echter niet van plan om hem zomaar te laten gaan.

Duitse interesse

De interesse van het Duitse FC Sankt Pauli was al bekend. Slecht nieuws voor Union? Succes coach Alexander Blessin op weg naar de uitgang

Union is echter niet van plan om hun succestrainer zomaar te laten gaan.

Union wil boter bij de vis

Volgens Het Nieuwsblad is Union niet van plan om Alexander Blessin zomaar te laten vertrekken naar de promovendus in de Bundesliga.

Union wil een som tussen de €700.000 en €1.000.000 voor hun Duitse succestrainer. Blessin heeft bij Union nog een contract tot medio 2025 en de Brusselaars willen dus boter bij de vis zien.

Derde trainer op drie jaar

Indien Blessin zou vertrekken dan moeten ze in drie jaar tijd op zoek naar hun 3de trainer. Het succes van Union.

Met Felice Mazzu (2020-2022- werd de promotie gevierd en hun eerste succesjaar in de Jupiler Pro League gevierd. Hij koos echter voor een nieuw avontuur bij de buren uit Anderlecht.

In het seizoen 2022-2023 nam de voormalige assistent van Felice Mazzu, Karel Geraerts het roer over. Hij vond geen nieuwe overeenkomst met Union en vertrok. Het duurde even voor hij een nieuwe uitdaging vond, maar ondertussen is hij aan de slag bij Schalke 04.

Indien Blessin vertrekt moet Union zijn 4de seizoen in de Jupiler Pro League beginnen met hun 4de trainer aan het roer.