Dubbelslag: Union SG haalt twee spelers op in eigen land

Union SG verliest deze zomer mogelijk opnieuw heel wat van zijn sterkhouders. Ondertussen zijn ze zich echter al volop aan het wapenen voor de toekomst. En daarbij horen ook een aantal nieuwe spelers.

Union SG heeft met Theo Cenci en Sada Diallo meteen twee nieuwe versterkingen aangekondigd. De Brusselaars laten wel weten dat zij (in eerste instantie) zullen tekenen voor de beloftenploeg Union SG U23 voor volgend seizoen.

Theo Cenci and Sada Diallo are Unionists! 🤩

🤝 They have signed for our U23s pic.twitter.com/xhCtbhRoBF — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 25, 2024

Théo Cenci is een 22-jarige centrale middenvelder die overkomt van La Louvière. Afgelopen seizoen was hij met een doelpunt in achttien wedstrijden een belangrijke schakel in het radarwerk van De Wolven. Daarmee werd hij ook kampioen.

Toch zal hij niet mee promoveren naar de Challenger Pro League met La Louvière, want hij kiest voor een avontuur bij de beloften van Union SG. In het verleden speelde hij ook al bij Deinze, terwijl hij uit de jeugd van Genk komt.

Sada Diallo gaat ook naar Union

Ook Sada Diallo heeft de overstap gemaakt naar Union SG U23. Dat is een 21-jarige centrale middenvelder die einde contract was bij RWDM en ook nog bij de jeugd van Charleroi speelde in het verleden.

Union SG U23 werd vorig seizoen elfde in de Tweede Nationale Amateurs bij de Waalse voetbalbond ACFF. De komende jaren willen ze hun niveau gaan opkrikken, zodat ze met hun B-ploeg dichter aansluiten bij de A-kern.