Kassa kassa voor Club Brugge? 'Akkoord gevonden over Roman Yaremchuk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roman Yaremchuk wist vriend en vijand te verbazen met een knappe en belangrijke treffer namens Oekraîne op het EK in Duitsland tegen Slovakije. Ondertussen is zijn land wel uitgeschakeld en dus kan hij naar de toekomst beginnen te kijken.

Voor Club Brugge was zijn doelpunt tegen Slovakije koren op de molen, want zij kunnen eens te meer hopen dat de marktwaarde van Yaremchuk de lucht in schiet - handig als ze hem deze zomer definitief van de hand zouden willen doen na zijn uitleenbeurt aan Valencia.

"Hij is terug in Brugge na zijn uitleenbeurt, dat klopt", aldus Vincent Mannaert eerder al bij Sporza tijdens de omkadering van Engeland - Slovenië. "Ik zag hem heel graag dat doelpunt maken tegen Slovakije en ben blij voor hem."

© photonews

"Na het EK zal het zaak zijn om te kijken wat hij zelf wil met zijn toekomst en wat het bestuur van Club Brugge zal beslissen." Ondertussen lijkt er al een oplossing in de maak voor Roman Yaremchuk vanuit Turkije.

Trabzonspor hakt knoop door

Trabzonspor zat al een paar weken achter de veren van Yaremchuk en zou volgens diverse Turkse media nu een overeenkomst hebben gevonden met Club Brugge over een transfersom. Daarmee lijkt de deal rond te raken.

De komende dagen zouden we een bekendmaking moeten gaan verwachten. Hoeveel ze van de transfersom van zeventien miljoen euro dat blauw-zwart zelf aan hem spendeerde zullen terugkrijgen is niet geweten voorlopig.