Opvolger Schmeichel gezocht? 'Anderlecht gaat strijd aan met andere JPL-club voor talentvolle 21-jarige doelman'

RSC Anderlecht moet mogelijk op zoek naar een opvolger voor Kasper Schmeichel, die de club zou kunnen verlaten. En in hun zoektocht komen ze in het vaarwater van een andere club uit de Jupiler Pro League terecht.

Paars-wit zou in Zweden zijn oog hebben laten vallen op Oliver Nnonyelu Dovin, een 21-jarige doelman die al heel wat adelbrieven kan voorleggen. Momenteel is hij eigendom van Hammarby IF, waar hij al sinds zijn jeugd speelt.

© photonews

Volgens Zweedse bronnen zou Anderlecht echter niet de enige Belgische ploeg zijn die er Oliver Nnonyelu Dovin graag zou bij hebben. Ook KV Kortrijk wil er de 21-jarige doelman die geboren is in Londen graag bij hebben.

Nu al drie clean sheets

Oliver Nnonyelu Dovin heeft ondertussen al twee caps op zijn naam staan voor Zweden en staat in eigen land te boek als een groot talent. Na heel wat jaren bij Hammarby staat hij mogelijk wel open voor een eerste buitenlands avontuur.

Dovin ligt nog tot juni 2026 onder contract bij zijn Zweedse club, dat hem dus niet per se moet laten vertrekken. Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van 2,5 miljoen euro, dit seizoen was hij al goed voor drie clean sheets in twaalf wedstrijden.